Омск, 24 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Решение застрелить верблюда, который 21 января насмерть затоптал сторожа охотничьей базы, принял хозяин этой базы. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Верблюд

«К нам поступила информация [о гибели верблюда], зарегистрирован материал проверки, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и правомерность данных действий», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что источник в правоохранительных органах уточнил, что верблюда застрелили, и добавил, что такое решение было принято хозяином животного.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что в зоопарке «Чудесный» в городе Уссурийске Приморского края женщина получила серьёзную травму руки из-за того, что перелезла через ограждение возле вольера со львом.