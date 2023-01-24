Астана, 24 января, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из больницы в Астане после операции на сердце. Об этом 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Отмечается, что операция на сердце была плановая, первый президент Казахстана был прооперирован в кардиохирургическом центре. Назарбаева выписали в связи со стабилизацией и улучшением его состояния.

Уточняется, что операцию проводил кардиохирург доктор медицинских наук Юрий Пя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин передал слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который ранее перенес операцию на сердце.