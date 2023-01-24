Москва, 24 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Новыми угрозами военной безопасности России стали устремления НАТО расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины как инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны, заявил в интервью aif.ru начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Евгений Паулин/РИА Новости Министерство обороны РФ

По его словам, нейтрализовать эти угрозы призван План строительства и развития Вооруженных сил. Речь идет о комплексном документе, в котором отмечены практические мероприятия по реализации перспективных направлений развития Вооруженных сил в целях обеспечения обороны государства. В частности, планируется создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, Московский и Ленинградский военные округа необходимо сделать в ответ на расширение Североатлантического альянса за счёт Финляндии и Швеции:

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить альянс за счёт Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Сергей Шойгу во время инспектирования группировки ВС России в зоне спецоперации

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«Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО», — заявил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Понимание того, что первое наступление Запада на Россию после окончания холодной войны началось в начале 1990-х годов, задолго до расширения НАТО, имеет большое значение для оценки событий, приведших к нынешней прокси-войне США на Украине и жестким санкциям, введенным против России, отмечается в статье на asiatimes. Отмечается, что наступление приняло форму шоковой терапии в результате экономической политики, проводимой в России под руководством американских советников. Это привело к тому, что в 1991 году экономика России рухнула до 57% от своего уровня в 1989 году, то есть упала на 43%.

По словам сенатора Алексея Пушкова, ситуация усложнилась после войны НАТО против Ливии и особенно после начала поддержки со стороны США вооруженной оппозиции и исламистов в Сирии:

«Последний саммит G8 с участием России в 2013 году показал глубину разногласий не только по Сирии, но и другим международным вопросам. Переломным стал 2014 год. Поддержанный Западом переворот на Украине и введение весной 2014-го санкций против России из-за Крыма обозначили наступление качественно новой эпохи в отношениях между Россией и Западом. Контакты сохранялись, но кризис нарастал. Расчеты на то, что всё за пару лет «рассосется», не оправдались».

Денис Асланов/Sputnik/РИА Новости Военнослужащие НАТО

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«НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня», — заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэна на заседании в Брюсселе. Он добавил, что странам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны.

Экс-министр обороны России Игорь Сергеев (занимал этот пост в период с 1997 по 2001 год) еще в начале 2000-х предупредил своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса будет крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва примет меры, пишет газета Times со ссылкой на конфиденциальные документы, опубликованные британским национальным архивом в Кью.

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К конфликту на Украине привёл целый ряд ошибок, допущенных Североатлантическим альянсом в отношении России, считает бывший советник Госдепартамента при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что использование Украины как инструмента гибридного конфликта является одной из угроз безопасности России.

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