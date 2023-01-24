Мелитополь, 24 января, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Позиции ВСУ удалось вскрыть армии России в результате наступательных действий в Запорожской области. Об этом 24 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, российская армия продолжает в Запорожской области разведку боем. Уже удалось вскрыть позиции киевских боевиков на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.

Рогов отметил, что благодаря тактическим успехам российской армии при поддержке и точной работе артиллерии и авиации, линия фронта сдвигается к северу региона, а ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне успехов российских сил в Запорожской области ВСУ формируют в срочном порядке новые механизированные бригады.