Шимановск, Амурская область, 24 января, 2023, 07:52 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Шимановск Амурской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 23 января в районе дома по адресу: ул. Плеханова, 10. По предварительным сведениям, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них — Toyota Funcargo — сбил стоявшего на тротуаре пешехода.

Второй автомобиль — Toyota Carina — съехал с проезжей части, а после опрокинулся. Все пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Пермском крае произошло столкновение грузовика и автомобиля «Газель». Авария привела к гибели четырех человек. Еще два человека получили травмы.