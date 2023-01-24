Франция, 24 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Роман французского автора Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» (Le Mage du Kremlin) может изменить национальную политику в отношении Украины. Такие опасения высказывает в своей публикации 23 января обозреватель New York Times Констан Меё.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как считает Меё, роман «Кремлёвский волшебник» представляет читателю «симпатический портрет» российского лидера Владимира Путина. По мнению обозревателя, президент России описан слишком благожелательно. Критики отмечают, что такая тенденция может свидетельствовать о мягком отношении к Путину и вызывает опасения из-за того, что может оказать влияние на национальную политику в отношении конфликта на Украине.

Роман был опубликован после начала российской спецоперации и стал крайне популярен в качестве своеобразного пособия для «понимания Путина». Герой романа, вымышленный помощник российского президента, размышляет об упадке Запада, влиянии США на политику в мире и о лидерстве России в современном мире. Автор книги Джулиано да Эмполи стал частым гостем на телевидении, куда его приглашают как эксперта по украинскому конфликту.

Меё отмечает, что во Франции литература до сих пор оказывает достаточно сильное влияние на общество и остаётся поводом для политических словесных баталий. Роман «Кремлёвский волшебник» высоко оценили французский премьер Элизабет Борн и экс-глава французского МИД Юбер Вердин. По мнению Вердина, если бы президент Франции Эммануэль Макрон прочитал книгу о Путине, то уже не смог бы занимать столь непримиримую позицию по отношению к России.