Москва, 24 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Законопроект о самозапрете для российских граждан на получение кредитов и займов готовят к внесению в Государственную думу, сообщили в пресс-службе Банка России.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», — сказано в сообщении регулятора, которое приводится РИА Новости.

Документ в случае, если он будет принят, даст возможность гражданам установить специальный запрет в своей кредитной истории, используя портал «Госуслуги». Указанная инициатива была выдвинута Центробанком в 2022 году.

Планируется, что запрет должен будет распространяться не только на банковские организации, но и на всех профессиональных кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне исследовательский центр портала Superjob.ru обнародовал итоги опроса, согласно которым 64% жителей России поддержали идею ввести в стране механизм самоограничения выдачи кредитов и займов.