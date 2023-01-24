Вашингтон, 24 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Житель Арканзаса Ричард «Бигго» Барнетт, закинувший ноги на стол спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, был признан виновным, сообщает 23 января Associated Press.

Tyler Merbler Захват Капитолия

Присяжные совещались около двух часов, прежде чем единогласно признали Барнетта виновным по всем восьми пунктам обвинительного заключения, включая участие в тяжких гражданских беспорядках и воспрепятствование официальному разбирательству.

Федеральный судья вынесет конкретный приговор Барнетту позже. Пока ему разрешено оставаться на свободе, хотя прокуратура требовала его ареста как опасного преступника.

Сам Барнетт пообещал обжаловать решение присяжных, назвав его «несправедливым». Он отметил, что судья отклонил его просьбу о переносе судебного разбирательства из Вашингтона в Арканзас.

Напомним, что 6 января 2021 года Капитолийский холм был захвачен сторонниками Дональда Трампа. Фотография Барнетта, положившего ноги на стол Пелоси, стала известна буквально во всём мире.