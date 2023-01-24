Москва, 24 января, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Бразильские власти еще в 2019 году попросили Россию перенести председательство Бразилии в БРИКС на 2025 год из-за планов страны возглавить «Большую двадцатку» (G20) в 2024 году, сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить «Группу двадцати» в 2024 году», — говорится в сообщении ведомства, которое цитируется РИА Новости.

В МИД РФ уточнили, что бразильская сторона призвала российские власти поменяться местами так, чтобы в 2024 году функции председателя БРИКС выполняла Москва.

В министерстве также отметили, что Россия положительно отреагировала на предложение Бразилии. Кроме того, договоренность была согласована и остальными участниками БРИКС. В состав указанной организации входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января новый бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС нуждается в укреплении. 22 января посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что около 13 стран претендуют на членство в БРИКС. Он добавил, что половина этих государств уже официально подала заявки на вступление в организацию.