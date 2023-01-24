Штат Калифорния, США, 24 января, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли, один получил тяжёлые ранения в результате стрельбы на двух фермах в американском штате Калифорния. Об этом 23 января сообщает телеканал NBC.

Стрельба

Трагедия произошла в городе Халф-Мун-Бэй, расположенном примерно в 50 км на юг от Сан-Франциско. По предварительным данным, полиция обнаружила тела семи человек с огнестрельными ранениями во второй половине дня в двух местах города. Ещё один человек был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый в стрельбе был найден примерно через два часа после обнаружения тел погибших. 67-летний мужчина был задержан на автозаправке. В салоне его автомобиля находилось огнестрельное оружие.

Отмечается, что и подозреваемый, и жертвы стрельбы являются работниками фермы китайского происхождения. Мотивы нападения на людей выясняются. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате стрельбы работниках фермы в штате Калифорния.