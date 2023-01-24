Вашингтон, 24 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В палате представителей Конгресса США была предложена резолюция, призывающая к возвращению корабля американских ВМС США, захваченного Северной Кореей 55 лет назад, сообщает 23 января южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Laika ac Корабль Pueblo. Пхеньян

Резолюция, представленная членом палаты представителей от Флориды республиканцем Грегом Стьюби, призывает к возвращению корабля ВМС США Pueblo, осуждая захват Северной Кореей корабля и его экипажа, который произошёл 23 января 1968 года.

В проекте резолюции утверждается, что захват Северной Кореей корабля Pueblo и задержание его экипажа были нарушением международного права. В нём также говорится, что Pueblo является собственностью правительства США и должен быть возвращен Соединенным Штатам.

Пхеньянская газета «Нодон синмун», орган Трудовой партии Кореи, написала, что КНДР уничтожит не только порт или аэродром сторонников войны, но и всю их территорию, если второй Pueblo снова войдет в северокорейские территориальные воды.

Напомним, что разведывательный корабль ВМС США Pueblo был захвачен 23 января 1968 года вооружёнными силами КНДР. Пхеньян утверждает, что корабль-шпион вторгся в территориальные воды КНДР, Вашингтон это отрицает. Один американский моряк был убит, 82 члена экипажа попали в северокорейский плен. Спустя 11 месяцев они были отпущены.

Pueblo находится в Пхеньяне и используется в качестве музея. В США же он до сих пор находится в составе военно-морского флота.