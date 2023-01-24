США требуют у КНДР вернуть им военный корабль, захваченный 55 лет назад
В Конгрессе может быть принята резолюция, требующая у Пхеньяна вернуть корабль ВМС США
Вашингтон, 24 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В палате представителей Конгресса США была предложена резолюция, призывающая к возвращению корабля американских ВМС США, захваченного Северной Кореей 55 лет назад, сообщает 23 января южнокорейское информационное агентство Рёнхап.
Резолюция, представленная членом палаты представителей от Флориды республиканцем Грегом Стьюби, призывает к возвращению корабля ВМС США Pueblo, осуждая захват Северной Кореей корабля и его экипажа, который произошёл 23 января 1968 года.
В проекте резолюции утверждается, что захват Северной Кореей корабля Pueblo и задержание его экипажа были нарушением международного права. В нём также говорится, что Pueblo является собственностью правительства США и должен быть возвращен Соединенным Штатам.
Пхеньянская газета «Нодон синмун», орган Трудовой партии Кореи, написала, что КНДР уничтожит не только порт или аэродром сторонников войны, но и всю их территорию, если второй Pueblo снова войдет в северокорейские территориальные воды.
Напомним, что разведывательный корабль ВМС США Pueblo был захвачен 23 января 1968 года вооружёнными силами КНДР. Пхеньян утверждает, что корабль-шпион вторгся в территориальные воды КНДР, Вашингтон это отрицает. Один американский моряк был убит, 82 члена экипажа попали в северокорейский плен. Спустя 11 месяцев они были отпущены.
Pueblo находится в Пхеньяне и используется в качестве музея. В США же он до сих пор находится в составе военно-морского флота.