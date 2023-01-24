Москва, 24 января, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВС РФ «Орлан-10» позволяют российским военнослужащим вычислять расположение иностранных наемников в зоне спецоперации по зарубежным номерам их мобильных телефонов, сообщается в видеозаписи, обнародованной 24 января Министерством обороны России.

ИА REGNUM БПЛА «Орлан-10»

Ведомство показало распаковку и сборку дронов, подготовку их к старту с помощью катапульты и выполнение боевой задачи. Кроме того, на кадрах демонстрируется, как военные управляют беспилотником с наземного пункта, откуда производится рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника.

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Посредством указанных действий российские военные могут устанавливать принадлежность боевиков к определенной стране. Информация о местонахождении наемников передается в центр, принимающий дальнейшие решения.

Также представлены кадры с возвращением дрона на базу, куда аппарат приземляется с помощью парашюта.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Минобороны России объявило, что ВС РФ начали использовать БПЛА «Орлан-10» в ударном варианте в зоне спецоперации. В конце августа расчеты комплексов с беспилотником «Орлан-10» провели тренировки в Сибири и Таджикистане, отработав поиск условных военных целей с последующим наведением и корректировкой огня ствольной артиллерии.