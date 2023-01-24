Пекин, 24 января, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Исследование китайских ученых И Яна и Сяодун Суна о замедлении вращения земного ядра вызвало настоящий ажиотаж в западных СМИ. Статья исследователей из Китая была опубликована 23 января в журнале Nature Geosience.

Ittiz Земля во время ледникового периода

В своей публикации учёные приводят данные анализа повторяющихся сейсмических волн с начала 1990-х и приходят к выводу о замедлении вращения ядра Земли в последнее десятилетие.

«Все траектории, которые ранее демонстрировали значительные временные изменения, за последнее десятилетие претерпевают незначительные изменения. Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось», — отмечается в исследовании.

Статья вызвала ожесточённые споры о влиянии земного ядра на процессы, происходящие на планете. В частности, в статье Washington Post поднимается вопрос о влиянии вращения ядра Земли на колебания магнитного поля планеты и на продолжительность дня.

Авторы публикации в издании New York Times, немного сгущая краски, отметили, что ситуация напоминает подготовку к блокбастеру «о разрушении мира», однако призвали читателей не беспокоиться и не впадать в панику.