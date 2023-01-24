Вашингтон, 24 января, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон считает, что изложил все причины, по которым было принято решение причислить ЧВК «Вагнер» к «транснациональным преступным организациям», заявил 23 января на пресс-конференции представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя открытое письмо основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«… это письмо господина Пригожина моему коллеге в Белом доме было направлено непосредственно сразу после того, как Белый дом рассекретил дополнительную информацию, касающуюся деятельности ЧВК «Вагнер» на Украине, получения ею поддержки из КНДР, не говоря уже в целом о дестабилизирующем влиянии «Вагнера» не только на Украине, но и в других частях света, в том числе в некоторых регионах Африки», — сообщил Прайс.

Он подчеркнул, что Вашингтон подробно изложил обеспокоенность в связи с деятельностью ЧВК «Вагнер»: были рассекречены информация и снимки, касающиеся ЧВК.

Напомним, что Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби с просьбой уточнить, какое именно «преступление» совершила ЧВК.