Москва, 24 января, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Продажи продовольственных товаров в крупных сетях России по итогам 2022 года сократились на 5%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

В издании отметили, что падение связанно с переходом покупателей с дорогих деликатесов на наиболее необходимые и дешевые продукты питания. Больше всего упали продажи в категории газированных напитков — почти на 10%.

Кроме того, спад затронул питьевые йогурты и творожные десерты. Вместе с тем в категориях фруктов, овощей, диетических круп и пива наблюдался заметный рост продаж.

Также выросли обороты и в онлайн-рознице — на 42%. При этом уточняется, что показатели этого сектора пока нельзя сопоставить со стационарной торговлей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Росстат распространил информацию о том, что производство продуктов питания в России в ноябре 2022 года выросло на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, а с начала января 2022 года этот показатель увеличился на 0,5%.