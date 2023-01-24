Лос-Анджелес, США, 24 января, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Число погибших в результате стрельбы в танцевальном зале в Монтерей-парке в Калифорнии достигло 11 человек, сообщает 23 января телеканал Fox News.

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21 января 72-летний Ху Кан Тран застрелил из пистолета десять человек, праздновавших Новый год по китайскому календарю. Ещё десять человек было ранено. Четверо самых тяжёлых пострадавших были отправлены в госпиталь Лос-Анджелеса. Спустя два дня один из раненых умер. За жизнь ещё одного пострадавшего сейчас борются медики. Состояние двух пациентов не вызывает опасений.

Примечательно, что практически все убитые были пожилыми людьми.

Напомним, что сам убийца был найден мёртвым в своей автомашине.