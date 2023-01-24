Штат Калифорния, США, 24 января, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Тела как минимум четырёх человек были обнаружены на ферме в американском штате Калифорния. Об этом 23 января сообщил телеканал NBC.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

Уточняется, что тела четырёх человек с огнестрельными ранениями были найдены около 14:22 по местному времени в городе Халф-Мун Бэй. Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила ещё одну пострадавшую, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что по подозрению в нападении на людей был задержан 67-летний местный житель. В его автомобиле было найдено оружие, из которого, предположительно, могла вестись стрельба.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух учеников в результате стрельбы в школе в американском штате Айова.