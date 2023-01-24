Москва, 24 января, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Намерения НАТО расшириться с помощью Финляндии и Швеции угрожают суверенитету России, а план строительства и развития Вооруженных сил РФ должен гарантировать защиту от этой опасности, заявил 23 января в интервью газете «Аргументы и факты» начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Кроме того, по его словам, нашей стране угрожает и использование Украины как инструмента гибридного конфликта. Он отметил, что для устранения таких угроз решено создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Глава Генштаба напомнил, что указанные шаги были одобрены президентом Владимиром Путиным в ходе расширенного заседания Коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2022 года. Герасимов добавил, что корректировка плана строительства и развития Вооруженных сил России касается не только обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности РФ, но и создания условий для поступательного социально-экономического развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск, начальником Генштаба. Заместителями Герасимова стали глава Воздушно-космических сил генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.