Стамбул, Турция, 12 июня, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В центре Стамбула неизвестные убили гражданина России Вячеслава Нечипорчука. Как сообщил 12 июня телеканал Habertürk, российский турист погиб в результате драки с вымогателями, пытавшимися его ограбить.

Кадр из видео Вымогатели убили российского туриста в Стамбуле.

«В районе Таксим произошёл буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, подравшийся с четырьмя людьми, по слухам, вымогателями, был зарезан», — сообщило СМИ.

По данным Habertürk, россиянин начал сопротивляться, когда грабители попытались забрать его телефон, поэтому его ударили ножом. Несмотря на то, что туриста доставили в больницу, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося, и вскоре двоих из нападавших задержали. В отношении них возбудили уголовные дела об умышленном убийстве, оставшихся двоих нападавших ещё разыскивают.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели россиянина на Пхукете. После нападения на улице его с огнестрельными ранениями госпитализировали в ближайшую больницу. Пострадавшим оказался местный владелец кафе, а подозреваемым — гражданин Казахстана, которого задержали при попытке улететь в Москву.