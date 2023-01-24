Киев, 24 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает получать из-за рубежа специальную технику и оборудование, сообщает 23 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, прибывшие в Киев лидеры венгерской политической партии «Моментум» передали украинской стороне 15 генераторов.

Из Литвы было доставлено 2 пожарных автомобиля. В ближайшее время ожидается поступление ещё трёх пожарных автомобилей и 300 комплектов противопожарной спецодежды. Всего Вильнюс передал Киеву 33 автомобиля, оборудование для видеонаблюдения, компьютеры.

Бюро Всемирной организации здравоохранения на Украине передало Киеву 26 автомобилей скорой помощи, включая 20 реанимобилей. С февраля 2022 года ВОЗ направило на Украину более 30 автомобилей. Ещё больше техники планируется поставить в этом году.