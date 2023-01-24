Москва, 24 января, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский находится в Боткинской больнице в Москве. Об этом 24 января рассказал сам артист в социальных сетях.

Dmitry Rozhkov Станислав Садальский

По словам Садальского, он был экстренно госпитализирован ночью в связи с кровотечением. Как предполагает актёр, кровотечение могло открыться в связи с переживаниями из-за смерти друзей либо после приёма препаратов, разжижающих кровь.

«Пока кровотечение не остановили», — уточнил Садальский.

Артист, которому исполнился 71 год, отметил «прекрасное состояние» Боткинской больницы, приятно его удивившее, а также отметил, что у него был запланирован авиарейс в Мурманск. Сейчас Садальский находится под наблюдением врачей.