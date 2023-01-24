Берлин, 24 января, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall способен передать киевскому режиму в общей сложности 139 танков Leopard в случае одобрения поставок со стороны Берлина, 23 января заявил представитель организации в комментарии медиагруппе Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

Так, к маю или апрелю Киев может получить 29 танков модели «2A4». Еще 22 такие боевые машины Rheinmetall способен поставить ВСУ к концу 2023-го или началу 2024 года.

Кроме того, в концерне допустили, что концерн может передать киевскому режиму еще 88 танков модели Leopard 1. Однако представитель Rheinmetall не стал называть сроки по реализации указанного этапа вероятной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют заставлять Германию передавать ВСУ немецкие танки Leopard.