Москва, 24 января, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Перспективный боевой робот «Маркер» будет в самое ближайшее время испытан в зоне СВО, 24 января заявил бывший глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По словам Рогозина, боевой робот будет иметь две модификации: разведывательную и ударную. Разведывательная модификация будет иметь подвесной дрон на силовом кабеле. С помощью этого дрона, поднимающегося на большую высоту и оснащенного различными камерами, робот будет в состоянии видеть вперёд на расстоянии в 15–20 км.

Ударная модификация может быть оснащена самыми разными видами оружия, в частности противотанковыми управляемыми ракетами и спаренными пулемётами. Опорно-поворотный модуль позволяет осуществить поворот на 540 градусов всего за одну секунду.

Как сообщил Рогозин, три «Маркера» уже в феврале будут доставлены в зону боевых действий, где будет в первую очередь проверена их способность противостоять системам радиоэлектронной борьбы противника.