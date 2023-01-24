Донецк, 24 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевские боевики 18 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 24 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что за прошедшие сутки было зафиксировано 18 случаев обстрела территории ДНР со стороны киевских боевиков. Под огонь ВСУ попали семь населённых пунктов, включая Горловку, Донецк, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновку, Каштановое и Ясиноватую.

Всего по территории ДНР киевскими боевиками было выпущено 120 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов были ранены семь мирных жителей в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки. Также было повреждено 11 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении мирной жительницы города Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.