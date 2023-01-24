Киевские боевики за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Киевские боевики за сутки выпустили 120 боеприпасов по семи населённым пунктам ДНР
Донецк, 24 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевские боевики 18 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 24 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.
Уточняется, что за прошедшие сутки было зафиксировано 18 случаев обстрела территории ДНР со стороны киевских боевиков. Под огонь ВСУ попали семь населённых пунктов, включая Горловку, Донецк, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновку, Каштановое и Ясиноватую.
Всего по территории ДНР киевскими боевиками было выпущено 120 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов были ранены семь мирных жителей в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки. Также было повреждено 11 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении мирной жительницы города Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.