Киев, 24 января, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Киевский режим уволил заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко на фоне скандала с отпуском в Испании, сообщило агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что его попросили написать заявление об отставке 23 января. Информацию об увольнении Симоненко подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о запрете госслужащим, депутатам и сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж без служебной необходимости. Он также рассказал, что киевский режим готовит масштабные кадровые перестановки на разных уровнях власти и в правоохранительной системе Украины.