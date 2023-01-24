Париж, 24 января, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Требование главы киевского режима Владимира Зеленского поставить больше оружия ВСУ вызвало возмущение у французских пользователей социальной сети Twitter. Свои комментарии французы оставили к опубликованному 23 января посту лидера движения «Патриоты» Флориано Филиппо.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Политик в своей публикации сравнил Зеленского с мафиози. Часть комментаторов поддержала Филиппо. Кроме того, французы обвинили Зеленского в попытке развязать третью мировую войну и дали ироничный совет обратиться с просьбой о военной помощи к российскому президенту Владимиру Путину.

Также комментаторы отметили, что, хотя Украина не является ни страной — членом Евросоюза, ни страной, входящей в военный блок НАТО, Зеленский умудряется «раздавать приказы» всем странам Запада «с первой страницы журнала Vogue».

Французов возмутило слепое подчинение стран Европы желаниям Зеленского, а часть комментаторов задалась вопросом, как быстро перепродаст «украинский диктатор» танки Leclerc или Leopard желающим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США предложили отправить танки Abrams не Украине, а Тайваню.