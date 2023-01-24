Якутск, 24 января, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Аномально холодная погода может привести к авариям на железнодорожном транспорте, сообщает 23 января сайт ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Наталия Николаева ИА REGNUM Железная дорога

По словам начальника института Максима Бедило, из-за аномальных морозов с температурами воздуха от —32 до —46 градусов сохраняются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и железнодорожном транспорте в Иркутской, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Якутии, Хакасии, Бурятии и Еврейской автономной области.

Из-за ожидаемых сильных и продолжительных снегопадов наибольшая вероятность схода лавин прогнозируется в горных районах Мурманской области.

В акваториях Берингова и Японского морей прогнозируется штормовая погода с высотой волны до шести, а в отдельных районах до девяти метров, что повышает вероятность возникновения инцидентов с судами различных типов.