Правительство Японии недовольно действиями секты Муна по отношению к детям
Официальный Токио потребовал от секты Муна прекратить незаконное усыновление
Токио, 24 января, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Японское правительство требует от скандально известной Церкви Объединения соблюдения закона об усыновлении детей, сообщает 23 января агентство Киодо Цусин.
Правительство специально издало для Церкви Объединения административное руководство для усыновления детей. Церковь, иначе часто называемую сектой Муна, обвиняют в том, что она постоянно организовывает усыновление детей между семьями верующих без законных на то оснований. Адепты секты заявляют, что «передача ребёнка на усыновление в семью, не благословленную детьми, является нашей прекрасной традицией».
Закон о посредничестве в усыновлении предусматривает, что для посредничества требуется разрешение правительства префектуры. Если несанкционированное посредничество повторяется, возникают подозрения в нарушении закона, независимо от того, оплачивается ли услуга.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии ранее уже делало предупреждения Церкви Объединения, касающиеся нарушений закона при усыновлении. Министерство считает, что усыновление должно осуществляться лишь в том случае, если биологические родители не в состоянии воспитывать своего ребёнка.
Напомним, что секта Муна находится под самым пристальным вниманием властей после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ был убит сыном одной из сектанток.