Токио, 24 января, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Японское правительство требует от скандально известной Церкви Объединения соблюдения закона об усыновлении детей, сообщает 23 января агентство Киодо Цусин.

Илья Питалев/РИА Новости Дети

Правительство специально издало для Церкви Объединения административное руководство для усыновления детей. Церковь, иначе часто называемую сектой Муна, обвиняют в том, что она постоянно организовывает усыновление детей между семьями верующих без законных на то оснований. Адепты секты заявляют, что «передача ребёнка на усыновление в семью, не благословленную детьми, является нашей прекрасной традицией».

Закон о посредничестве в усыновлении предусматривает, что для посредничества требуется разрешение правительства префектуры. Если несанкционированное посредничество повторяется, возникают подозрения в нарушении закона, независимо от того, оплачивается ли услуга.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии ранее уже делало предупреждения Церкви Объединения, касающиеся нарушений закона при усыновлении. Министерство считает, что усыновление должно осуществляться лишь в том случае, если биологические родители не в состоянии воспитывать своего ребёнка.

Напомним, что секта Муна находится под самым пристальным вниманием властей после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ был убит сыном одной из сектанток.