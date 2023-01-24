Вашингтон, 24 января, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Адекватная реакция президента России Владимира Путина на провокации Запада должна вызывать благодарность со стороны всего мира, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 23 января в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Эксперт отметил, что российский президент является «зрелым лидером». Кроме того, Риттер назвал действия Запада «отвратительными».

Экс-разведчик считает, что стратегия российского руководства состоит во взвешенной реакции на шаги западных стран. Специалист подчеркнул, что если бы США были на месте России, то американская армия уже «давно бы приступила к бомбежкам транспортных узлов ФРГ и Польши».

Риттер также выразил мнение, что Запад в конечном счете проиграет, поскольку ведет себя «крайне дерзко и легкомысленно». Он добавил, что западные страны фактически являются прямыми участниками военного конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Скотт Риттер заявил, что политика США в отношении Украины является «чистым злом», причиняющем Киеву лишь вред. Он также назвал «пособниками зла» тех американских деятелей, которые реализуют эту политическую линию.