Киев, 24 января, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Источником «национальной катастрофы» назвал гимн Украины экс-советник главы офиса главы киевского режима Алексей Арестович 23 января в интервью на своем канале в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Арестович обратил внимание на строчки гимна «души и тела свои положим за свободу». По мнению Арестовича, такая формулировка может означать лишь готовность граждан страны воевать до тех пор, пока все не умрут.

«Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после «победы»? Там же есть только «мы положим душу и тело», и что дальше?» — так рассуждает Арестович.

Как пояснил Арестович, эти строчки в сочетании с позицией «убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом» для украинцев несут поистине убийственную идею. Они содержат в себе, по словам политика, «национальную смерть, катастрофу» для украинцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Арестович оценил начало российской спецоперации как «изящную, красивую и молниеносную».