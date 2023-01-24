Токио, 24 января, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Япония призвала Россию начать в этом году переговоры по двухстороннему соглашению о безопасном рыболовстве, сообщает 23 января агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия уведомила Японию о том, что не может предоставить информацию о подходящей дате проведения ежегодных межправительственных переговоров по вопросу рыболовства. Он назвал такой ответ России «неприемлемым».

«Мы решительно потребуем от России участия в межправительственных переговорах, чтобы наши промысловые операции могли начаться как можно скорее в 2023 году», — заявил японский чиновник.

Соглашение, которое распространяется на воды вокруг Южно-Курильских островов, было заключено в 1998 году после серии инцидентов, связанных с захватом и иногда обстрелом российскими властями японских рыболовных судов.

Соглашение предназначено для того, чтобы позволить японским рыбакам вылавливать несколько видов рыб и морепродуктов, таких как скумбрия и осьминог, в обмен на выплату «денег за сотрудничество» российским властям. Улов и условия эксплуатации определяются ежегодными переговорами.

В июне 2022 года Россия приостановила действие соглашения, сославшись на замораживание Японией платежей в бизнес-сотрудничестве с Сахалинской областью. Этот шаг был предпринят после того, как Япония присоединилась к санкциям США против России после начала СВО.

Но промысловые операции были возобновлены после того, как Япония всё-таки выплатила средства на развитие Сахалина.

Напомним, что Япония имеет территориальные претензия к России, требуя передачи ей российских Южных Курил.