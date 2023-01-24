Пекин, 24 января, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Киевский режим должен согласиться с неизбежностью своего поражения от России из-за прочной зависимости Украины от США и европейских стран, пишет китайский портал Sina.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

В публикации отмечается, что Россия способна нарастить свою военно-техническую мощь и избежать дефицита оружия, а также боеприпасов, что позволит ей выстоять в рамках долгосрочного конфликта с Киевом. Авторы статьи подчеркивают, что киевскому режиму стоит надеяться только на «западное переливание крови».

При этом в издании полагают, что страны Запада будут продолжать разочаровываться в своих возможностях, но рано или поздно признают свой проигрыш. Кроме того, по мнению авторов публикации, описанная ситуация говорит о том, что Украина может и «вовсе пропасть с карты мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что дальнейшие западные поставки вооружения Киеву могут затруднить перелом ситуации и привести к более масштабной конфронтации.