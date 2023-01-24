Белград, 24 января, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Месторождение золота, которое может войти в сотню крупнейших в мире, было обнаружено на территории Сербии. Об этом 23 января заявил президент страны Александр Вучич в своём обращении к нации.

(сс) kaisender Золото

Как уточнил лидер Сербии, открытое месторождение содержит золота больше, чем в сербском муниципалитете Жагубица.

«Сейчас проводятся дополнительные проверки, но, согласно предварительным данным, речь идет об одном из ста [богатейших], а может, и еще более крупном месторождении золота во всем мире», — указал Вучич.

Напомним, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре заявляла о том, что в муниципалитете Жагубица было обнаружено богатое месторождение золота. По словам министра, предварительные результаты технологических испытаний показали, что «возможно получение чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%». При этом Джедович-Негре пояснила, что проект требует дополнительных исследований.