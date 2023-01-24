Москва, 24 января, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия») разработал законопроект о резервировании время проезда автомобилей через границы Российской Федерации, сообщает 24 января РИА Новости.

Zac allan КПП на границе

По мнению Москвичева, проезд транспортных средств, принадлежащих как российским, так и иностранным владельцам, в целях пересечения государственной границы РФ должен осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством России.

Изменения, предложенные Москвичевым, требует упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время, а также оборудовать пункт контроля средствами принудительной остановки транспортного средства.

Депутат предлагает ввести нововведения в действие с 1 марта этого года.