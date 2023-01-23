Киев, 24 января, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Киевский режим с 23 января вводит санкции против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ), соответствующий указ подписан Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

В список вошли глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда, его заместитель Вахтанг Кипшидзе, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и другие представители Русской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января Киев ввел санкции против 119 российских деятелей, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян, генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва и кинорежиссёра Никиту Михалкова.

21 января патриарх Кирилл призвал все православные приходы помогать сбором вещей и продуктов питания, а также молитвами участникам специальной военной операции на Украине.