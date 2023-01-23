Вашингтон, 24 января, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР был арестован и обвинён в связях с российским олигархом, сообщает 23 января телеканал Fox News.

U.S. Air Force Арест

Чарльз Макгонигал, возглавлявший контрразведывательный отдел ФБР в Нью-Йорке и ушедший на пенсию в 2018 году, 21 января был арестован. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций США, так как он якобы согласился оказывать услуги российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

Вместе с Макгонигалом был арестован бывший советский и российский дипломат, впоследствии ставший гражданином США, Сергей Шестаков.

Как сообщает американская прокуратура, оба арестованных пытались добиться снятия санкций с Дерипаски. Дерипаска же, по словам властей США, осуществляет «глобальное злонамеренное влияние от имени Кремля».

Напомним, что 6 апреля 2018 года министерство финансов США наложило санкции на Олега Дерипаску, обвинив его в том, что он действует в интересах властей России.