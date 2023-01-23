Киев, 24 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Указ о запрете на выезд за рубеж без служебной необходимости для госслужащих, депутатов и сотрудников правоохранительных органов подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил 23 января сам политик в видеообращении, опубликованном в его личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как пояснил Зеленский, запрет на выезд за рубеж на отдых либо с другими целями, не связанными со служебной необходимостью, будет касаться всех госслужащих центральной власти и разных уровней местной власти, а также депутатов, правоохранителей, прокуроров и других чиновников. По словам Зеленского, официальные лица больше не смогут выехать за рубеж с негосударственной целью.

Зеленский уточнил, что процедура пересечения границы с учётом нового указа о запрете на выезд для госслужащих будет разработана и утверждена в течение пяти дней.

В частности, выезд не по служебным делам запрещён всем членам правительства и их заместителям, руководству других органов исполнительной власти и заместителям, руководству офиса президента, СБУ, Нацбанка, ЦИК, секретарю СНБО, депутатам Верховной рады, судьям, прокурорам, а также всем чиновникам, у которых есть бронь от мобилизации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский предупредил о масштабных кадровых перестановках на разных уровнях власти и в правоохранительной системе на Украине.