Баку, 24 января, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену об отсутствии блокады на Лачинской дороге, сообщает 23 сентября president. az.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

По словам Алиева, с 12 декабря 2022 года по этой дороге пропущено около 980 транспортных средств, из них более 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 автомобилей Международного комитета Красного креста. Кроме того, с помощью МККК из Карабаха в Армению отправлено около 90 человек, нуждавшихся в медицинской помощи.

Алиев подчеркнул, что всё это свидетельствует о том, что дорога Лачин — Ханкенди не закрыта Азербайджаном.

Президент Азербайджана отметил, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджаном мониторинга и инспектирования. Алиев заявил, что Лачинская дорога используется для незаконной переброски мин, произведенных Арменией в 2021 году.

Напомним, что 12 декабря 2022 года азербайджанское население заблокировало Лачинскую дорогу, единственную магистраль, связывающую Нагорный Карабах и Армению.