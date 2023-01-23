Алжир, 24 января, 2023, 02:18 — ИА Регнум. По меньшей мере трое военнослужащих стали жертвами крушения вертолета Ми-171 на севере Алжира, сообщило на своем сайте алжирское министерство обороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Инцидент произошел в окрестностях города Эль-Аттаф (провинция Айн-Дефла), когда экипаж аппарата выполнял тренировочный полет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в небе над восточным побережьем Австралии столкнулись два вертолета. В результате происшествия погибли четыре человека.