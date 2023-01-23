Дамаск, 24 января, 2023, 02:26 — ИА Регнум. На севере Сирии российские и сирийские военные восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах», сообщает 24 января тг-канал Министерства обороны России.

mil.ru Самолёт ВКС России на сирийской авиабазе

На аэродроме восстановлены светотехническое оборудование и элементы лётного поля, позволяющего принимать все типы военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, наличие которых обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в дневное и ночное время.

Восстановлено более девяти километров фортификационных сооружений, организована наземная охрана и оборона аэродрома. Развернуты средства ПВО от российской группировки войск и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Сирии.

В ходе торжественной церемонии открытия аэродрома состоялась демонстрация боевых возможностей российских и сирийских самолётов и вертолётов. Спецназовцы сирийской армии совершили десантирование штурмовым и парашютным способом из вертолётов и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника.

Восстановленный аэродром станет местом совместного базирования авиации ВКС России и ВВС Сирии.

Напомним, что российская авиация находится на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.