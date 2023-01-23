Российская авиация будет базироваться на восстановленном аэродроме в Сирии
Авиабаза в Сирии была восстановлена совместными усилиями российских и сирийских военных
Дамаск, 24 января, 2023, 02:26 — ИА Регнум. На севере Сирии российские и сирийские военные восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах», сообщает 24 января тг-канал Министерства обороны России.
На аэродроме восстановлены светотехническое оборудование и элементы лётного поля, позволяющего принимать все типы военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, наличие которых обеспечивает прием и выпуск воздушных судов в дневное и ночное время.
Восстановлено более девяти километров фортификационных сооружений, организована наземная охрана и оборона аэродрома. Развернуты средства ПВО от российской группировки войск и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Сирии.
В ходе торжественной церемонии открытия аэродрома состоялась демонстрация боевых возможностей российских и сирийских самолётов и вертолётов. Спецназовцы сирийской армии совершили десантирование штурмовым и парашютным способом из вертолётов и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника.
Восстановленный аэродром станет местом совместного базирования авиации ВКС России и ВВС Сирии.
Напомним, что российская авиация находится на территории Сирии с 30 сентября 2015 года.