Киев, 24 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Масштабные кадровые перестановки на разных уровнях власти и в правоохранительной системе на Украине анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующее заявление политик сделал 23 января в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, часть «кадровых решений» уже была принята 23 января, ещё часть будет принята 24 января. Зеленский, не уточняя деталей, пояснил, что кадровые перестановки затронут чиновников разного уровня в министерствах и в других структурах власти как в регионах, так и в центральном аппарате управления страной, а также в правоохранительной системе.

По данным издания «Украинская правда», замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об отставке с занимаемой должности. Предполагается, что его место может занять глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Кроме того, по информации украинского издания, в ближайшее время с занимаемых постов будут уволены глава областных военной администрации (ВГА) Сумской области Дмитрий Живицкий и глава ВГА Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в отставку уйдут так называемый глава оккупированной Киевом части Запорожской области Александр Старух и так называемый глава оккупированной Киевом части Херсонской области Ярослав Янушевич.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал начать «активно сажать» в стране коррупционеров весной 2023 года.