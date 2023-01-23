Зеленский предупредил о масштабных кадровых перестановках в Киеве
Зеленский заявил о масштабных кадровых перестановках на разных уровнях власти
Киев, 24 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Масштабные кадровые перестановки на разных уровнях власти и в правоохранительной системе на Украине анонсировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующее заявление политик сделал 23 января в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам Зеленского, часть «кадровых решений» уже была принята 23 января, ещё часть будет принята 24 января. Зеленский, не уточняя деталей, пояснил, что кадровые перестановки затронут чиновников разного уровня в министерствах и в других структурах власти как в регионах, так и в центральном аппарате управления страной, а также в правоохранительной системе.
По данным издания «Украинская правда», замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об отставке с занимаемой должности. Предполагается, что его место может занять глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
Кроме того, по информации украинского издания, в ближайшее время с занимаемых постов будут уволены глава областных военной администрации (ВГА) Сумской области Дмитрий Живицкий и глава ВГА Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в отставку уйдут так называемый глава оккупированной Киевом части Запорожской области Александр Старух и так называемый глава оккупированной Киевом части Херсонской области Ярослав Янушевич.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал начать «активно сажать» в стране коррупционеров весной 2023 года.