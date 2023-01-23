Сиэтл, США, 24 января, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Из-за многочисленных смертей, связанных с передозировкой синтетическими наркотиками, в моргах американского Сиэтла не хватает мест для трупов, сообщает 23 января телеканал Fox News.

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По словам руководителей местного здравоохранения, в последние 10 лет в Сиэтле серьёзнейшей проблемой была смертность от употребления растительных наркотиков.

Однако в последние годы резко возросло количество смертей от употребления синтетических препаратов. Так, в 2020 году было зарегистрировано 173 случая передозировки, а в 2021 году число случаев передозировки увеличилось на 122%, дойдя до 385. В прошлом году число случаев передозировки достигло 685. За неполный же январь 2023 года умерло уже 35 человек.

В связи с этим департамент здравоохранения Сиэтла вынужден срочно изучать варианты расширения площади помещений для хранения трупов.

Напомним, что США охватила настоящая эпидемия смертей от употребления синтетических наркотиков.