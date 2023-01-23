Лондон, 24 января, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Введение с 5 февраля Западом потолка цен на нефтепродукты из России сильнее ударит по экономике европейских стран, нежели аналогичная мера, установленная в декабре 2022 года, сообщает 23 января Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению британской газеты, европейским странам необходимо около 6,4 млн баррелей дизельного топлива в день, в то время как они могут производить лишь 5 млн баррелей. При этом на поставки из России сейчас приходится около 700 тыс. баррелей дизельного топлива.

В отличие от поставок нефти, где имеется достаточное количество продавцов, которые были готовы заменить Россию, на рынке дизельного топлива европейским странам не просто будет ликвидировать дефицит.

Как считает Financial Times, ситуация в Европе усугубляется тем, что после возобновления пассажирского авиасообщения, резко уменьшившегося из-за пандемии коронавируса, многие европейские нефтеперерабатывающие заводы переключились с производства дизельного топлива на производство авиационного керосина для самолётов.

По мнению газеты, высокие цены на дизельное топливо станут сдерживающим фактором роста экономики Европы в 2023 году.

Напомним, что страны «Большой семёрки», Евросоюз и Австралия 5 февраля 2023 года введут потолок цен на нефть и нефтепродукты из России.