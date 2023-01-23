Стокгольм, 24 января, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Датско-шведский ультраправый политик Расмус Палудан предупредил, что может сжечь Коран у здания посольства России в Стокгольме. Об этом он заявил в видеообращении, которое было распространено 23 января социальных сетях.

(сс) Afshad Коран

Так радикал отреагировал на заявление шведского бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Ранее спортсмен осудил Палудана, назвав его «террористом».

Сам радикал расценил слова Чимаева как оскорбление в свой адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов заявил ТАСС, что считает сатанизмом акцию по сожжению Корана у посольства Турции в Стокгольме. Он потребовал от шведских властей призвать к ответу причастных к содеянному.

23 января Расмус Палудан объявил о том, что собирается провести еще несколько акций, подобных той, что провел у турецкой дипмиссии в Швеции.

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