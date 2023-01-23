Айова-Сити, США, 24 января, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Двое учеников погибли в результате стрельбы в школе в американском штате Айова. Об этом 23 января сообщил журналистам представитель местной полиции, сержант Пол Парицек.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

Уточняется, что в результате стрельбы в учебном заведении в городе Де-Мойна пострадали преподаватель и два ученика, все они были госпитализированы. Как пояснил представитель полиции, жизни детей врачам спасти не удалось. Преподаватель в настоящее время находится в операционной, его состояние оценивается как критическое.

Также сержант Парицек указал, что полиции удалось задержать всех троих подозреваемых в стрельбе по горячим следам. К розыскам был привлечён кинолог с собакой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в школе в американском штате Айова, в результате которой были ранены три человека.