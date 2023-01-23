Нью-Йорк, США, 24 января, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Мэрия Нью-Йорка откроет в Бруклинском морском круизном терминале приют для иммигрантов, сообщает 23 января телеканал Fox News.

Jim.henderson Бруклинский круизный терминал. Нью-Йорк

Об этом объявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По словам мэра, приток просителей убежища в Нью-Йорке достиг «крайнего предела». Всего с весны 2022 года в Нью-Йорк прибыла 41 000 иммигрантов, и 28 000 человек в данный момент находятся на попечении городских властей.

Адамс считает, что Нью-Йорк находится «на грани срыва», и требует серьёзной помощи от властей штата и федеральных властей.

Напомним, что США захлестнула волна ищущих убежища иммигрантов, в основном из стран Латинской Америки.