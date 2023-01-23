Белград, 24 января, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к гражданам страны 23 января обвинил власти Косово в стремлении спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО.

predsednik.rs Александр Вучич

Вучич считает, что правительство премьера Косово Альбина Курти намеренно устраивает инциденты, чтобы заставить Сербию принять в них участие, а затем свалить всю вину за обострение обстановки на Белград. По словам сербского президента, за время правления Курти было спровоцировано 288 инцидентов, в том числе 10 с начала этого года. 23 января косовская полиция обстреляла машину с сербами, в результате чего 37-летний серб получил тяжёлое огнестрельное ранение.

Вучич уверен в том, что целью косовских властей является втянуть Сербию в конфликт с НАТО, в частности, чтобы избежать формирования сербских общин в Косово.

Напомним, что Сербия не признаёт провозглашённую косовскими властями государственную независимость края.