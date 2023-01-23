Черноморск, Украина, 24 января, 2023, 00:56 — ИА Регнум. С начала года Украина отправила в Африку 194,4 тыс. тонн агропродукции на 8 судах, из которых 46,5 тыс. тонн — пшеница, сообщает 23 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Из порта Черноморск в рамках инициативы Grain from Ukraine («Зерно с Украины») вышло четвёртое судно. Оно доставит в порт Джибути 30 тыс. тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет направлено в Эфиопию. В целом в Эфиопию, которая находится на грани голода, Украина уже доставила 238,3 тыс. тонн пшеницы.

В последние семь дней в рамках «зернового коридора» Украина отправила 871 тыс. тонн агропродукции. Было отправлено 387 тыс. тонн кукурузы и 287 тыс. тонн пшеницы. Всего с начала функционирования «зернового коридора» из портов Украины вышло 673 корабля с 18,4 млн тонн украинской агропродукции.

Напомним, что соглашение о вывозе морским путём продовольствия из украинских портов было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года.