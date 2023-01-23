Вашингтон, 24 января, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Американские власти не собираются «выкручивать руки» Берлину и подталкивать Германию к передаче немецких танков Leopard 2 («Леопард 2») киевскому режиму, заявил 23 января в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

U.S. Army Europe Leopard 2

Он отметил, что ФРГ должна «принимать такие решения самостоятельно и действовать независимо». Ранее Германия, вслед за США, отказалась передавать Киеву свои танки Leopard 2.

Вместе с тем в Берлине не стали запрещать другим странам поставлять эти боевые машины для ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что появление немецких танков на территории России может спровоцировать ядерную войну.