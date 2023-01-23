Берлин, 24 января, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Германия не будет препятствовать другим странам Европейского союза поставлять киевскому режиму немецкие танки Leopard 2. Об этом 23 января на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД ЕС заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Vestman Танк Leopard 2A4 армии Финляндии

Боррель сказал, что европейские министры обсуждали этот вопрос и в итоге было достигнуто соглашение от том, что Берлин не станет чинить государствам ЕС никаких препятствий в поставках танков на Украину.

Боррель подчеркнул, что на встрече НАТО в Рамштайне тема поставок Leopard 2 киевскому режиму доминировала.

«Результаты этой встречи были очень позитивные в количественном смысле. Было четко продемонстрировано стремление США и Европы резко интенсифицировать военную поддержку Украины», — сказал Боррель.

По словам Борреля, США объявили о военных поставках объемом $2,5 млрд, Германия — €1 млрд, Дания пообещали передать Украине все орудия Caesar, заказанные во Франции для нужд своей армии, Швеция обеспечит поставку гаубиц Archer, которые являются одной из лучших артиллерийских систем в мире, а Финляндия выделила пакет в €400 млн.

Боррель также сообщил о договорённости выделить новый транш военной помощи ЕС из Европейского фонда мира в €500 млн и, кроме того, дополнительно направить €45 млн для тренировки украинских солдат на территории Польши.

Напомним, что США оказывают на Германию серьёзное давление с тем, чтобы Берлин разрешил странам ЕС поставлять состоящие у них вооружении танки Leopard 2 Украине.